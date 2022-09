„Rannamaja“ veteranid tõsielusaate uuest hooajast: nagu teismelised, kes tulnud laagrisse pulli tegema!

Saate kõige esimesest hooajast televaatajatele tuttav Kristo Koik tunnistab Õhtulehele, et kahe järgnenud hooaja arengutega ta kursis polegi. „Ei ole vaadanud ei teist ega ka mitte kolmandat hooaega. Minust on see mööda läinud,“ ütleb ta. Ta põhjendab: „Ilmselt vanusegrupp on ka nii vale, et lihtsalt ei vaata, mida noored 18-20aastased teleris teevad.“