ÕL VIDEO | BEEBIGA PEOL! Haldo Oravas meenutab pisitütre sündi: Eda-Liis ajas mind öösel üles ja teatas, et kõik oli läinud kiiresti nagu šampanjakork pudelilt

Kas pisibeebi on loomult rahulik või särtsakas nagu tema emagi? „Ma arvan, et see tulekera ja plahvatus sealt veel tuleb. Aga praegu on ta rahulik. Ta saab aru, et tuleb puhata ja paneb ka mind puhkama. Minagi siin praegu istun rahulikult diivanil, melust natukene eemal. Hea kaeda, kuidas külarahvas pidu peab. Siin me mõnuleme. See tulesähvatus tuleb õigel ajal,“ räägib Eda-Liis.