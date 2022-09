ÕL VIDEO | Filmidiiva Eve Kivi: mul on kodus igas toas kellad – ikka ja jälle vaatan aega, nagu peaks tööle kiirustama

Filmidiiva Eve Kivi (84) on nüüdseks juba pisut enam kui aasta olnud eemal oma pikaaegsest kodukanalist Kanal 2 ning nautinud pensionipõlve. „Igav on natuke! Aga me tihtipeale helistame kolleegidega,“ räägib Kivi. Kui naine millestki oma elust hetkel puudust oskab tunda, siis just töisest rutiinist.