VIDEO | Vaido Neigaus kinkis emale juubeliks korteri ja üllitas sensuaalse muusikavideo

„Loo sünnilugu on selline, et eks see ikka tuleb minu sulest,“ pajatab hetkel Helsingist Tallinna poole kruiisiv Vaido. „Mõte ilmselt idanes sellest, et eelmine lugu „Aeg elada“ koos Jon Lehmusega võeti väga super hästi vastu. Oligi moment kus tekkis idee, et miks mitte teha ja proovida uuesti. Mõtlesin viisi ja eestikeelsed sõnad ning sealt edasi põrgatasin selle veelkord Jonile, et ta kirjutaks soomekeelse teksti. Vahetasime mõtteid ja saatsin poolfabrikaadi produtsendile. Tema tegi muusika, loo salvestasin Soomes ning video filmisime augustis. Kõik käis kiirelt ja valutult.“