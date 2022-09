„Knight Rider“ 40: imeauto päästis Michael Knighti alati plindrist

40 aastat tagasi ilmusid teleekraanile kõnelev auto K.I.T.T. ja tema peremees Michael Knight. Mõlemast „Knight Rideri“ tähest said superstaarid. Michael Knighti osatäitja David Hasselhoffi elu on läbi teinud järske langusi ja võidukaid tõuse, kuid toona ulmeline K.I.T.T. on muutunud paljuski reaalsuseks.