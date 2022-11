POPULAARNE TWITTERIS! Valgustöötaja Toomas teeb astraalmaailmas koostööd Galaktilise Föderatsiooni esindajatega

Peentasandil elab meie planeedil palju erinevaid tsivilisatsioone, kellest osa on huvitatud inimrassi arengust, osa ei ole. Lisaks on veel peenmateriaalsed rassid, kes teevad meiega erinevaid eksperimente, et saada kätte neile vajalikku energiat. Meie ümber on nagu nähtamatu džungel, kus me elame ja kus meie energiat kasutatakse toiduks.

Toomas nendib, et näiteks reptiile on mitut rassi nagu ka inimesi. Kõik reptiilide liigid ei suhtu inimestesse siiski halvasti. Reptiilid elavad teisel tasandil ja nad on elanud meie planeedil palju kauem kui inimesed – ehk siis meie oleme siin tulnukad, mitte nemad. Reptiilide toiduks on negatiivne energia, mistõttu on inimestel pidevalt olnud provotseeritud sõdu koos lõputu viha ja kurbusega.