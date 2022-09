Jeff Bezose eksnaise abielu kooliõpetajaga kestis vaid aasta

Maailma ühe jõukama mehe Jeff Bezose abielu purunes 2019. aasta algul, kui ilmnes, et Amazoni rajajal on salasuhe endise teletähe Lauren Sancheziga. Bezose eksabikaasa MacKenzie Scott abiellus mullu uuesti, kuid nüüdseks on seegi liit karile jooksnud.