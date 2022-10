Tarmo Urb: „Mul oli teada kuupäev, millal mind maha lüüakse.“

RIIK VÕI KODUMAA? Tarmo on looduse- ja vaimumehena Eesti poliitikas pettunud. „Uue põlvkonna valitsus on puhtalt raha peal väljas, neil pole kodumaaga midagi pistmist. Millal sa kuulsid Eesti poliitikut ütlemas sõna „kodumaa“?“ küsib ta. Meil ei ole kodumaad, meil on riik. Aga see on hoopis teine asi, muigab Tarmo mõrult (ehkki pildil naeratab seksikalt). „Riik on äriprojekt. Ja moosi ja tee asemel on bensujaama sitt ja sigakallis masinakohv.“ Foto: Kristjan Orumagi