TEEL „GÄNGSTERITE PARADIISI“: suri räpi superstaar Coolio. „Jään sind igavesti armastama, kuningas!“

Coolio kauane mänedžer Jarez ütles TMZ.comile, et räppar leiti surnuna oma sõbra tualettruumist. Coolio oli viibinud Los Angeleses sõbral külas. Kui sõber hakkas muretsema, et Coolio oli liiga kauaks tualetti jäänud, olevat ta hõiganud, kuid ei saanud vastust. Kohale minnes leidis sõber räppari põrandalt. See juhtus umbes kl 16 kohaliku aja järgi.