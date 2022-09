HÜVA NÕU | Stress, ärevus, frustratsioon, depressioon, läbipõlemine – 5 soovitust, kuidas alustada tervendavat mediteerimist

Randroo-Oja selgitab, et meie energia on niivõrd palju kogunenud mõistusesse, oleme harjunud hoidma ennast koguaeg tegevuses ning kaotanud ühenduse kehaga - me ei oska täielikult lõdvestuda ja mitte midagi teha. Meditatsioon on seega juba sellepärast meelele ja kehale kasulik, et aitab taastada selle kontakti. Läbi mediteerimise toimub tervenemine kogu kehamõistuse süsteemis tervikuna. Stress, ärevus, frustratsioon, depressioon, läbipõlemine – ka nende seisundite puhul on mediteerimisest väga suur abi.