Liina Raud lahkuminekust: meil mõlemal oli raske, sest armastasime teineteist väga

„Meil mõlemal oli raske, sest armastasime teineteist väga. Tema ütles, et ei taha, et mina kannataksin, ja mina vastasin samaga. Kuid me mõlemad teadsime, et mina Eestisse ei tule ja tema siia ka mitte – Ameerikas oleks pidanud alustama nullist,“ sõnab Liina Raud väljaandele Anne & Stiil.