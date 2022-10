SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Kaljukits kaalugu kaugsuhte võimalust

Soodne aeg on ka detsember. Tänavu on rõhk olnud lähedastel sõprus- ja peresuhetel, kuid romantika võib sind viia hoopis teisele maale ja ajavööndisse. Võimalik, et su teinepool peab töö tõttu kolima või plaanid ise mõnd reisi, kus võib sündida saatuslik kohtumine.