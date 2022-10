SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Amburil on vaja õitsengule ruumi teha

Kui oled romantilises valdkonnas kahevahel olnud, tuleks endas selgusele jõuda, mida sa tahad. Mõnigi Ambur jääb paikseks, mõni vihastub kergemeelse kallima peale ja teeb minekut. Novembri lõpust detsembri alguseni on Amburitel armastuses ja suhetes taas õitsenguaeg. Selleks, et kõik sujuks, tuleks vajadusel leida võimalust mõne minevikuisikuga ära leppida. Kui su elus puudub See Õige, ole valmis kohtuma inimesega, kel on hoopis teine taust kui sinul. Kui tunned, et vana suhe on kasutuks muutunud, vabane sellest taktitundeliselt, kuid põdemata. Lase lahti ja tea, et kohe-kohe ootab sind midagi väärtuslikumat.