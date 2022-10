SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Kaalud peavad end analüüsima

Iseäranis soodne aeg ootab neid Kaalude horoskoobimärgi esindajaid, kes on valmis iseendaga tööd tegema. Mida rohkem sa endast lugu pead, seda rohkem lugupidamist pälvid ka teistelt. Eneseanalüüsi käigus võid märgata, et sul on tunded mõne sõbra vastu. Olgu sul julgust oma tunnetest teada anda ja suhet uuele tasandile viia. Mõni suhe peab seevastu lõppema, et rajada ruumi millelegi märksa paremale.