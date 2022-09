SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Neitsi avastab, et imetleda võib ka kaugelt

Kuna aasta on soodne abiellumiseks, võivad need Neitsid, kel on kindel partner olemas, kuid kes on veel abieluettepaneku tegemisega kõhelnud, julgelt kosja minna. Pikemat aega koos olnud paaridel aitab romantikasädet uuesti loitvele puhuda armutõotuste uuendamine.