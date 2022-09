SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Kaksikud keeravad klatšimooridele selja

Kaksikute seltskondlik elu õitseb. On kõiksuguseid suursündmusi ja pidutsemisi. Sügisel – suure tõenäosusega oktoobris – võid tutvuda mingi ekstsentrilise isikuga, kellega tekib tuline romanss. Kirelõõm ei takista sul mõistmast, et võimalus on ka tõeliseks püsisuhteks. Partneri ja pereliikmetega tuleb ette armukadedust. Ehk püüavad seda õhutada mingid kurjad keeled? Õnneks keerad suurima heameelega lõualõksutajatele selja ja keskendud oma elule. On aeg luua uusi mälestusi ja nautida ühiseid aegu. Võta teadmiseks varasemaid õppetunde.