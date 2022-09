AMETLIKULT VABAD JA VALLALISED! Triinu Liisist lahutanud Justin McNairn: „Palun mõelge ka minu vaimsele tervisele!“

Justin ja Triinu Liis McNairni Harju maakohtusse jõudnud lahutusprotsess sai viimaks lõpliku otsuse – paari abielu tuleb lahutada ning jätta menetluskulud poolte endi kanda. Justin mainis ka oma hiljutises Instagrami küsimustevoorus, et on nüüd lahutatud. Kui Õhtuleht pöördus tema poole küsimusega, kas teda on ka käimasoleva kriminaaluurimise asjus üle kuulatud, ärritus varem meediale ning ka oma sotsiaalmeedia jälgijatele heatujuliselt kommentaare andnud strippar nähtavalt ja palus ajakirjanikel rohkem tema vaimsest tervisest hoolida.