SENITEADMATA PALJASTUSED | Seitse fakti, mida sa Hendrik Terrase kohta veel ei teadnud

Riho Terrase poeg Hendrik Johannes Terras on üks neist meestest, kes püüab uues tõsielusarjas „Vallaline kaunitar“ Brigitte Susanne Hundi südant. Vaatamata sellele, et Terras on avaliku tähelepanuga harjunud, hoiab ta oma isiklikku elu võimalikult varjus. Nüüd on noor poliitik aga otsustanud saladusteloori endalt natuke kergitada ja jagada ei rohkem ega vähem kui seitset seniteadmata fakti enda kohta.