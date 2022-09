INTERVJUU | Rain Tolk: Eestis võid ükskõik millise si*a kokku keerata – alati antakse andeks

Kas nüüd julgeksid Eda-Ines Ettilt seksi küsida nagu „Esto TV-s“ seda tegid?

(Hakkab kõva häälega naerma.) Küsimus tegelikult polnud ju selles, et seksi saada – see oli paroodia. „Esto TV“ oli seltskonnaajakirjanduse pihta suunatud pila. Mul oli hea seda teha, sest olin ise ju sealt maailmast tulnud. Kuid „Esto TV-sse“ sattusid ju ka teised.

Näiteks Reet Weidebaum, kes lahutas meid toonasest kultuuriministrist Signe Kivist, kelle kabinetti tahtsime tungida. Ta kahtlustas siis, et minu ja Keni puhul on tegemist vaimuhaigetega. Nüüd oleme aga Reedaga head tuttavad ja ta naerab selle üle. Reet meenutas naerdes, et kargles Kivi kabineti ukse ees ringi nagu sõgestunud rohutirts.

Mu välismaa sõbrad ei suuda ka ära imestada, et sa võid Eestis ükskõik, millise si*a kokku keerata, aga kuna turg on väike ja inimesi on vähe, siis ei jää muud üle kui andestada ja koostööd edasi teha. Kuidas on see võimalik, et näiteks Taavi Libe teeb endiselt telesaateid?