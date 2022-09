EESTLASED USAs | Aukonsul Jaak Treiman: „Ma olen uhke selle üle, mida on Eesti teinud. Välja arvatud üks osa.“

Eesti aukonsul Los Angeleses Jaak Treiman põgenes perega Eestist 1943. aastal, olles ise vaid kolmekuune. Sünnimaale jõudis ta esimest korda tagasi 1992. aastal, ent oma elu Ameerikas üles ehitanud 79aastase mehe hing käib ikka Eesti rütmis. „Eesti vastu pole keeruline armastust hoida,“ lausub Treiman, kes muu hulgas räägib, miks peaksid Eesti ettevõtjad vaatama just Los Angelese poole, kas Eesti on võimalikult hästi kasutanud taasiseseisvumisega kätte antud võimalusi, mis on see üks asi, mis teda Eesti juures häirib ning mida peaksid eestlased ameeriklastelt õppima.