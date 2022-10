„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Jüri Muttika: elu mõte saabus mul 42. eluaastal vastsündinut kõhu peal hoides

18. oktoobril tähistab saatejuht-toimetaja ja ajakirjanik sünnipäeva - 45, palju õnne! „Olin kõva spordimees enne kui ma õllele pühendusin,“ tunnistab sünnipäevalaps. „Mida sa ikka keskeas muud teed, kui sul on kõik juba ära tehtud mingis mõttes. Muidugi on variant teha mingeid asju uuesti ja variant on teha neid asju, mida varem teinud ei ole, aga…“

Vaata meeleolukat sünnipäevaintervjuud Jüriga!