Alates teisipäevast, 27. septembrist saab Alexela kontserdisaalis nautida Andrew Lloyd Webberi maailmakuulsat muusikali „Cats“. See on esimene kord, kui Eestis etendub West Endi originaallavastus, mis on köitnud publikut nii West Endis, Broadwayl kui ka mujal maailmas juba üle 40 aasta. Vaata galeriist, kes tulid avapäeval muusikali nautima.