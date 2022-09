Uus raamat: Meghan on nartsissistlik sotsiopaat!

The Times on avaldanud katkendi kuningakoja reporteri Valentine Low' raamatust „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“ („Õukondlased: kroonitagune varjatud võim“), mis ilmub 6. oktoobril. Kuningakoja allikad kinnitavad teoses, et alluvad tembeldasid hertsoginna Meghani nartsissistlikuks sotsiopaadiks ning kurtsid korduvalt, et neid kasutatakse kurjasti ära. Sussexi hertsogipaari ja eeskätt Meghani nõudmised olevat kohati olnud nii absurdsed, et nende töötajad kutsuvad end nüüdsel ajal Sussexi Ellujääjate Klubiks.