Mirko Ojakivi: „Kord üritas üks saatekülaline stuudios Jüri Ratase juttu puldiga sisse-välja lülitada. Mis see muu oli kui psühholoogiline rünnak!“

„Ühel poliitikul võib olla mitu rolli. Näiteks praeguse välisministri Urmas Reinsalu puhul saab „Esimeses stuudios“ kohe esimese vastuse algusest aru, mis rollis ta on täna saatesse tulnud,“ ütleb Mirko Ojakivi. Eesti filmi- ja teleauhindade galal tunnustati Mirkot parima intervjueerija tiitliga just telesaate „Esimene stuudio“ eest, aga Vikerraadio kuulajale on ta tuttav „Rahva teenrite“, „Uudis+“, „Reporteritunni“ ja „Stuudios on peaminister“ juhina. Kui te teete raadio lahti ja Mirko seal parajasti ei räägi, pole vastuvõtja ilmselt Vikri sagedusel.