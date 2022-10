Hendrik Terras proovib „Vallalises kaunitaris“ armuõnne: meeldisime Brigittega teineteisele juba koolis

Europarlamendi saadiku Riho Terrase poeg Hendrik Johannes (29) otsustas minna armuõnne proovima tõsielusaatesse „Vallaline kaunitar“, et ära võluda endine kursaõde ja pinginaaber Brigitte Susanne Hunt. „Mulle meeldib Brigitte huumor ja see on mu jaoks kaaslase puhul väga oluline. Hea huumor on tihedalt seotud lugemusega ja sellega, kui palju sa oled ennast harinud. Brigitte tabab hästi olukordi,“ räägib Hendrik, mis teda Brigitte juures aastate jooksul ära võlus.