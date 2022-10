„VILLA“ | SAAME TUTTAVAKS! Uue tõsielusaate osaleja Liis Lahesoo: usun, et me jõuame Netflixi välja!

„Kutid on mind tihti välimuse pärast ära kasutanud, mistõttu hoian neist praegu hästi suurt distantsi. Olen lihtsalt nii palju vastu näppe saanud – armun ära ja siis tuleb välja, et kutil on tüdruk olemas. Mulle üldse ei istu enam, kui kutid näiteks klubis ilastavad mu pärast. Tunnen ennast sellistes olukordades nii vastikult. Jah, mulle meeldib tähelepanu, aga seda kindla inimese poolt,“ räägib uue kuuma tõsielusaate „Villa“ osaline Liis Lahesoo (23).