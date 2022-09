ARVUSTUS | „Rannamaja” uus osa nõrganärvilistele ei sobi: tõsielusaate kaunid kangelased on kimpus tualetikommetega!

On vaid üks asi, mis saaks olla veelgi parem kui hea reality – see on halb reality! Kui halb peab aga üks tõsielusaade olema, et ajapikku suisa heaks muutuda? Tegu on kahtlemata igavikulise küsimusega, millele vastuse leidmiseks võib tunde ja tunde filosofeerida. Tõsieluseriaali „Rannamaja“ viies episood aga on tõepoolest niivõrd halb, et seda võiks suisa heaks vaatamiseks pidada küll. Verivärske osa annab vaatajale vastused mitmele põletavale ja varem ebaselguseks jäänud küsimusele. Ka nendele, mis puudutavad erinevaid tualettruumi kasutamisega seotud toiminguid.