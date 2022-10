„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Tõnu Trubetsky: "Räägin palju surnutega meediumi kaudu. Mul on raudsed tõendid, et teispoolsusega saab suhelda."

Kutsusin hommikusöögile legendaarsesse Tallinna pubisse Scotland Yard muusiku, kirjaniku ja filmilavastaja Tõnu Trubetsky (59), kel esinejanimeks ka Tony Blackplait. Tõnu on Trubetskoide vürstisuguvõsa järeltulija. „Mul on Liivimaa juured ja paljudes lossides sugulasi,“ on punkbändide Vennaskond, The Flowers of Romance, The Flowers of the Universe, The Wild Cats, Vürts Trubetsky & J. M. K. E, The Un Concern, Felis Ultramarinus ja Operatsioon Õ jpt solist-kitarrist oma päritolu üle uhke. „Olen mõnikord tegelenud surnud inimestega rääkimisega,“ tunnistab punkar. Viimati tegi ta seda Riho Noolega, vana sõbraga, esimese Vennaskonna trummariga, kes hiljuti suri. „Jah, ma rääkisin temaga meediumi kaudu kohe peale tema surma. Mul raudsed tõendid, et teispoolsusega saab suhelda.“