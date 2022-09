Millest kõneleb Charles III vastne monogramm? Ent miks peab tema pildiga rahatähti nii kaua ootama?

Monarhi nime esitähe ümber on põimunud suur R-täht, mis märgib ladinakeelset sõna „rex“ ehk „kuningas“. R-tähe pauna sees on Rooma number III. Monogrammil figureerib Tudori kroon, mis viitab Daily Maili teatel Charles III emaisale George VI-le. Charles III valis monogrammi välja College of Armsi pakutud kavandite hulgast.