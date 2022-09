50aastane Gwyneth Paltrow: „Lepin oma keha ja kortsudega. Ma ei ole täiuslik.“

TERVISLIKE ELUVIISIDE MUSTERNÄIDE: Gwyneth Paltrow (pildil tänavu juulis) ei põe 50aastaseks saamise pärast. „Mul on vedanud, et olen terve ja kehas on jaksu. Tunnen, et paljud otsused, mis ma tegin 20. aastate lõpus, 30ndatel ja 40ndatel, tasuvad end nüüd ära.“ Foto: AFP/Scanpix