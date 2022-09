Voldemari sünnipäeva tähistati tema koduteatris austamisõhtu ja Gaetano Donizetti ooperiga „Don Pasquale”. Otsuse, et austamisõhtul tuleb plaanitud duett ära jätta, tegi Voldemar möödunud reedeks. Läbipõetud koroona annab siiani tunda, ent Voldemar ei tahtnud alt lati esinemist teha. Et ta on aga äärmiselt luuletundlik laulja, esitas ta kokkutulnuile luuletuse: „Õnn on suurtes ja väikestes töödes, / pikkades päevades, uneta öödes. / Õnn on aastate kogutud koorem, õnn on hingelt jääda veel nooreks. Soovin nii siin- kui sealpool laval olijatele edu, õnne, tervist ja elame rõõmsalt! Tänasin rahva ees ka tõelist vanakooli härrasmeest – selleks on meie teatri aegumatu visiitkaart Arne Mikk.“