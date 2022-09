Kas Charles III annab Harry lastele tiitlid? Väidetavalt teeb ta seda ühel tingimusel

Kuninganna Elizabeth II järel troonile tõusnud Charles III lapselastel on seaduse järgi õigus printsi ja printsessi tiitlile. Prints Williami kui troonipärija lapsed George, Charlotte ja Louis on kuninganna antud tiitliga, kuid prints Harry ja hertsoginna Meghani võsukesed Archie ja Lilibet on seni olnud tiitlita. Nüüd on vanaisa Charlesi võimuses oma noorema poja lastest samuti prints ja printsess teha. Briti kuningakoja eksperdid pole ühel nõul, kas see sünnib.