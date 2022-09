Leila Miller: „Ma pahteldan paremini kui laulan.“

„Meie bändis on Are Jaama, kes lahendab ristsõnu ja tema leidis ristsõnadest sellise koha – endine laulja Leila Miller. Are tundis endas jumalikku sädet ja küsis mu käest, et Leila, kas sa tahad saada endisest lauljast uuesti lauljaks. Ma ütlesin, et ei taha. Tema ütles, et oota, aga ma teen väga hea loo,“ räägib telesaates „Hommik Anuga“ üle kolmekümne aasta laulmisest eemal olnud, praegu ettevõtlusega tegelev Leila Miller, keda võib nüüd esinemas näha ansambliga Alma.