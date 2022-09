Ootamatult surnud kultuskirjanik Hilary Mantel töötas parajasti uue romaani kallal

Möödunud reedel 70aastasena surnud Briti kirjanduse suurkuju Hilary Manteli tähtsaimad romaanid, „Wolf Hall“ ja „Aeg äratada surnud“, milles autor loob ajalooliselt veenva pildi kuningas Henry VIII õukonnast, on ilmunud ka eesti keeles. Kokku on tema raamatuid tõlgitud 41 keelde ning müüdud on neid üle viie miljoni eksemplari. Väljaspool kirjandusmaailma oli Mantel tuntud filmikriitiku ning sõnaka kolumnistina, kes ei hoidnud end moodsa Suurbritannia hädasid kirjeldades tagasi. Oma viimastel eluaastatel sai menukirjanik oma töö eest ka suurt jõukust nautida: tema varanduse suurus ületas kaks miljonit naelsterlingit. Suurema osa sellest moodustas „Wolf Halli“ triloogia viimase osa, „The Mirror and the Light“ (tõlkes „Peegel ja valgus“) märkimisväärne müügiedu.