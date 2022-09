Aune Past avab uues raamatus oma sõpruse loo Andrei Sõritsa varalahkunud naisega: „See, et Svetat pole, toob tänaseni pisarad silma, aga liiliad pakuvad lohutust!”

Suhtekorralduse ema ja šampanjaguru Aune Past avaldas hiljuti rõõmsameelse aiandusraamatu „Meie sibullilled“, kus läbi erinevate lillesortide avab oma elus olulisi seiku ning inimesi. Liiliate peatükk on pühendatud Elite erakliiniku juhi Andrei Sõritsa abikaasale, kes paar aastat tagasi ebaõiglaselt vara lahkus. Paljude arvates on Svetlanale pühendatud leheküljed raamatu kõige südamlikumaks ja kaasahaaravamaks lugemiseks. Sõbranna lahkumisest kirjutamine ja rääkimine toob siiani pisarad silma. „Kindel on see, et Andrei otsis maailma parimat ravi. See on mulle ka tänaseni niisugune asi, et pisar tuleb silma. Suur tänulikkus on, et sain olla Sveta kaasteeline,“ sõnab Aune, kelle elust pulbitsevas aiandusraamatus on palju juttu ka tema šampanjakirest.