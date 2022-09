HÜVA NÕU | Kuidas valmistuda kriisiks? Loo endale varad, mis hakkavad sinu eest tööl käima

„Tänapäeval, kui igapool finantsvabadusest räägitakse, siis see tähendab tegelikult seda, et sinu investeeringutest tekkiv tulu katab ära sinu igakuised elamiskulud - sul tekib otsustusvabadus teha igapäevaselt seda, mida sa tõeliselt tahad teha. Nii, et sina ei pea raha pärast tööl käima, vaid raha käib ise sinu eest tööl,“ tõdeb rahalise vabaduse ekspert Vallo Arumäe.