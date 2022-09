VIIS AASTAT KESTNUD ABIELU LÄBI: Andres Puusepp läks abikaasast lahku: see on minupoolne otsus

Hiljaaegu laekus Õhtulehele murelik vihje, justkui Star FM-i hommikuprogrammi saatejuht Andres Puusepa ja tema abikaasa Birgiti abielu oleks karile jooksnud. Sellest annab aimu, et abikaasade ühised pildid sotsiaalmeediast on kadunud. „Me oleme lahku läinud!“ kinnitab Andres päev hiljem, et tema ja Brigiti teed on tõepoolest lahku läinud.