VIIS AASTAT KESTNUD ABIELU LÄBI: Andres Puusepp läks abikaasast lahku

Hiljaaegu laekus Õhtulehele murelik vihje, justkui Star FM-i hommikuprogrammi saatejuht Andres Puusepa ja tema abikaasa Birgiti abielu oleks karile jooksnud. Sellest annab aimu, et abikaasade ühised pildid sotsiaalmeediast on kadunud. Nüüd on selge – Andres ja Birgit on lahus.