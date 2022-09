HÜVA NÕU | Kuidas loobuda palgatööst ja alustada ettevõtlusega säilitades oma sissetulekud?

Ettevõtja, investor, vabatahtlik ja kolme lapse ema Elo Sagor unistas noore neiuna perekonnast ja kaugemale ta väga ei mõelnud. Ta sai suhteliselt noorena lapsevanemaks, abiellus ja tundus nagu elu missioon olekski täidetud. Siis tekkis aga mõte, et mis edasi. Temani jõudis tõdemus, et pensionini on veel päris palju aega ja terve elu ainult lapse kasvatamisega ka ei tegele. Nii läkski Elo eriala õppima.