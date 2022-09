GALERII | Staaride lemmik nõid Kirsti Timmer andis ise uue aasta taroskoobi välja: järgmine aasta midagi head ei too, keeruline periood kestab vähemalt kevadeni!

Pidulikul õhtul pisaratega võideldes tänukõnet pidanud Kirsti Timmer nentis, et õelust ja pinnapealsust on meie ümber palju ja tema hindab ehedaid sõpru ja vahetuid kontakte. „Netis sapiloopimise asemel kuluta see aeg enda jaoks, saab elu parem! Positiivsus hoiab noorena, kasutage seda,“ sõnab Kirsti.