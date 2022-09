SUUR GALERII | KONTSERT TÄISMAJALE! USA lauljanna LP jagas Saku suurhalli lava Eesti poistebändiga

LP kontserti Tallinnas soojendas kodumaine poistebänd Around the Sun. „Ma tutvusin poistega eelmisel korral Eestis esinedes,“ sõnab Ameerika lauljanna Laura Pergolizzi (41) oma Instagrami kontol. „Mul on väga hea meel nendega lava jagada,“ kiidab staar Eesti muusikuid.