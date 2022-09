MÕISTATUS LAHENDATUD! Kes on Johnny Deppi salapärane uus kaaslanna?

Väljaanne Page Six teatab, et Deppi uus kaaslane on üks tema Londoni advokaatidest. Kõmumeediale teadaolevalt on staari südame võitnud Joelle Rich – advokaat, kes esindas näitlejat kaks aastat tagasi Ühendkuningriigis, mil kohtuveskid jahvatasid laimusüüdistusi väljaande The Sun vastu.

Richil on vägagi edukas advokaadikarjäär, olles Londonis asuva advokaadibüroo Schillings üks omanikest. Naine omandas haridust mainekas Põhja-Londoni kolledžis. Erialaseid õpinguid jätkas ta Birminghami ülikooli õigusteaduskonnas. Linkedini andmetel spetsialiseerubki advokaat kaasustele, mis seotud meedia, meelelahutuse ja intellektuaalomanditega.

Avalikkuse ees püüab Deppi uus südamedaam aga hoida võimalikult madalat profiili. Tema Instagrami profiil on privaatne ja seal on tal vaid 200 jälgijat. Ometi paistab, et advokaat on oma kinnisel kontol üsna aktiivne – oma vähestele jälgijatele on ta jaganud ühtekokku 1256 postitust.