Juss Haasma osaleb saates „Tantsud tähtedega“: tantsuõpetaja peab minuga tegema palju väga musta ja algelist tantsukursuse tööd

„Minu puhul on tegu inimesega, kes tantsumaailmast ning kõiksugu klassikalistest, standardtantsudest teab võrdlemisi vähe. Minu jaoks on see kui tundmatu maa, kuhu ma olen nüüd julgenud astuda,“ räägib näitleja ja laulja Juss Haasma. Temast saab üks telesügise hittsaate „Tantsud tähtedega“ järgmistest osalejatest.