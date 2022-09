KLEENUKESEST POISIST 104KILOSEKS! Modellisaate Kevinist sai lihasmägi: mehed tunnevad nüüd rohkem huvi kui naised

„Eesti tippmodelli“ kolmandas hooajas osalenud Kevin Sarapuu (25) tegi oma elus kannapöörde ja valis modellimaailma asemel hoopis suured lihased ja kulturismi! „See, mida me siin teeme, on minu tsoon. Siin ma ei mõtle, mis oli eile, mis on homme – ainus asi, mis mul silme ees jooksevad, on mu musklid. Unistan praegu ainult söögist. Mitte midagi muud ma ei mõtle,“ tunnistab Kevin neli nädalat enne oma esimest kulturismivõistlust.