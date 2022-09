ARVUSTUS | TŠAKRAD LAHTI VÕI VEEL ROHKEM KINNI? „Eesti selgeltnägijate tuleproovi" osalejad panevad peast kinni hoidma: kes räägib taimedega, kes kondab öösiti surnuaial

Kui sa ei jõua oktoobri lõppu ja kõrvitsale näo uuristamist enam ära oodata, siis hea uudis – „Selgeltnägijate tuleproovi“ uus hooaeg on käima läinud ja tõeline freakshow koos sellega. Halb uudis on aga see, et see saade paistab kohati nagu veidi säästlikum versioon legendaarsest filmist „The Addams Family“, kuna võttepaika on dekoreeritud niivõrd lapsikult ja montaažis on lisatud videoefekte, mis olid kasutuses juba rohkem kui kümnendi eest.