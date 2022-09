Raivo Suviste elutööpreemiast: „Tore, et ikka Toomas Kirss ka selle auhinna sai.“

„See töö, mida me teeme, seisab kahel jalal: rahva armastus ja kolleegide tunnustus. Rahva armastust oleme me kogenud, aga Toomasel jäi saamata tunne, et sa lähed lavale ning kogu saal – kus kõik on teletegijad! – tõuseb püsti ja aplodeerib, käed pea kohal,“ meenutab Raivo Suviste reede õhtut, kui Eesti filmi- ja teleauhindade galal pärjati teda ja postuumselt Toomas Kirssi panuse eest Eesti televaldkonda. „See on tunne, mida sa ilmselt kaks korda elus tunda ei saa.“