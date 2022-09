HÜVA NÕU | Lihtne harjutus: kas sööd sellepärast, et keha on näljane või on tegu sõltuvusega?

Rännaku meetodi looja Brandon Bays annab oma raamatus „Rännak“ nõu, kuidas saada aru, kas sööme sellepärast, et keha on näljane või on tegu hoopiski sõltuvusega toidust. Bays kirjutab, et meie valgus ei ole ainus, mille peale asetame lambivarju. Väga tihti püüame katta ja varjata ka oma emotsionaalseid tundeid. „Leian, et eriti tõsi on see sõltuvuste puhul. Sõltuvused on sageli enda kõrvalejuhtimise vahend sügavast emotsionaalsest probleemist, millest me jagu ei saa või mida me ei söenda tunnistadagi,“ sõnab ta.