KARJÄÄRI KOKKUVARISEMINE! Mailis Reps räägib suu puhtaks: murdusin siis, kui väärteomenetlusest sai kriminaalmenetlus

Endine haridusminister Mailis Reps rääkis pärast kaheksat kuud kestnud kohtuprotsessi esmakordselt enda versiooni korruptsioonisüüdistustest. „Kriminaalkorras karistatud poliitik tähendab seda, et karjäär, mille mina olen endale valinud, seda ma teha ei saa. See on inimlikult väga-väga raske,“ tõdes Reps Kanal 2 saates „Täistund“.