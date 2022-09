ÜKS AMET TEISE JÄREL! Jüri Pootsmanni saab lisaks tantsusaatele taas kuulda ka raadios

Uued töökaaslased tervitasid Pootsmanni Power Hit Radiosse aga juba täna tordi ja üllatustega. Neli aastat MyHitsis hommikuprogrammi teinud Pootsmann märgib, et on värskeks alguseks sada protsenti valmis, sest kolleegid on sõbralikud ja talle meeldib väga võimalus päevasel ajal tööl käia. Nimelt kuuleb Jüri Pootsmanni nüüd eetris argipäeviti kell 12-17 ning lisaks reedeses saates New Music Friday koos kaassaatejuhi Carine Jessica Kostlaga.