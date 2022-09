„Rannamaja“ tahetuim poissmees saate tagajärgi ei karda! Eric: isa surus kätt ja ütles, et tal on sama naistemaitse

„Minu eesmärk on saada lauljaks. Kui sellest midagi välja ei tule, siis plaan B on saada miljonäriks. Teisi valikuid ei olegi, ainult need kaks!“ pajatab kindlasõnaliselt „Rannamajas“ osalenud Eric Raid (20), kelle suureks iidoliks on musklimees Zyzz. Jõusaalis muskleid treeniv Eric on tegelikult aga tagasihoidlik noormees, kes unistab pere loomisest ja abiellumisest.